В Госдуме прокомментировали возбуждение дела о госизмене против Порошенко

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В Госдуме оценили решение Государственного бюро расследований Украины возбудить уголовное дело по статье о госизмене в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко. Член комитета по международным делам Антон Морозов заявил, что украинские правоохранительные органы, пока президент был у власти, не решались дать ход обвинениям.

"Данный случай был политической акцией, направленной на дестабилизацию взаимоотношений с Россией. Эта акция не соответствовала никаким нормам действующего законодательства ни на Украине, ни в международном праве. Так что основания для привлечения Порошенко к ответственности есть. <...> Будем надеяться, что дело доведут до конца и дадут действиям президента соответствующую правовую оценку", – сказал Морозов в комментарии RT.

Одна из статей обвинения затрагивает события 25 ноября 2018 года. Этот день связан с осуществлением корабельной группой ВМС Украины перехода из Черного моря в Азовское в районе Керченского пролива.

Дело возбудили на основании заявления бывшего замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Он обвинил Порошенко в том, что, будучи лидером страны, он послал украинских моряков в Керченский пролив и таким образом совершил госизмену.