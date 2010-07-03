Эксперт оценил расследования в отношении Порошенко

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Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал начало расследования против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Ранее против Порошенко завели уголовное дело о хищениях в энергетической сфере.

Этот факт может снизить политический потенциал Порошенко, заявил Шатров.

"Они (уголовные дела против Порошенко) спровоцируют уход части серьезных игроков из блока Петра Порошенко и снижение его электоральных возможностей на грядущих выборах", — сказал он в комментарии RT.

На Украине ведется расследование о хищениях Порошенко в ПАО "Центрэнерго".