Третье уголовное дело против Порошенко возбудили на Украине

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Бывший украинский президент Петр Порошенко стал фигурантом еще одного дела. Госбюро расследований страны подозревает его в легализации преступных доходов при продаже завода "Кузня на Рыбальском", передает РИА Новости.

По словам юриста Андрея Портнова, который прежде был замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича, речь идет о сумме в 300 миллионов долларов (19,3 миллиарда рублей).

Ранее государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении Порошенко по факту возможной госизмены в связи с инцидентом в Керченском проливе. Основанием стало заявление Андрея Портнова, обвинившего Порошенко в том, что, будучи лидером страны, он послал украинских моряков в Керченский пролив, тем самым совершив госизмену.

Спустя некоторое время против политика завели еще одно дело о превышении служебных полномочий.

