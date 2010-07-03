Эксперт усомнился в оценке финансовых потерь Порошенко

Экономист Александр Дудчак полагает, что Петр Порошенко стал одним из тех, кто заработал на войне и разрухе в своей стране. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
По словам эксперта, приведенные в Bloomberg данные о том, что совокупный капитал бывшего президента Украины снизился на 40% за время его правления, не точны. Экономист убежден, что основные суммы Порошенко потерял не за пять лет у власти, а лишь за первый год президентства. Затем общий объем убытков не превысил 4–5%.
Дудчак подчеркнул, что на доходы Порошенко повлияла политическая ситуация на Украине в 2013–2014 годах. Следующим ударом по капиталам экс-президента стали проблемы с принадлежащей ему компанией Roshen в Липецке. В сложившейся тогда ситуации, по утверждению экономиста, был виноват менеджмент концерна, чья манера ведения бизнеса вольно трактовала требования уплаты налогов.
Однако в 2016 году предприятие вновь открыло вакансии в городах РФ. Все это, считает Дудчак, подтверждало планы Порошенко широко развернуться в России.
В материале также упомянут проект "Панамские документы". По ним в августе 2014 года, когда украинский лидер отправлял на войну граждан, он регистрировал офшорные компании. В их числе были структуры Roshen, а источников средств указывались "доходы от коммерческой деятельности".
Ранее на Украине возбудили еще одно дело против Порошенко. Оно связано с превышением служебных полномочий.
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