На Петра Порошенко пытались напасть после допроса

Фото: скриншот видео телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

На экс-президента Украины Петра Порошенко попытались напасть после того, как он вышел из Государственного бюро расследований, передает РИА Новости.

Когда политик садился в автомобиль, на капот запрыгнул некий молодой человек. Охранники оттеснили его. Один из нападавших распылил охраннику в глаза слезоточивый газ. После этого в инцидент вмешались сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что Порошенко явился на допрос. Изначально его вызывали на 17 июля, но он сослался на необходимость присутствовать на заседании Европарламента в Страсбурге.

Порошенко предъявлено сразу несколько обвинений, в том числе в захвате власти.

Политика также обвинили в госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе. Также его подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в "Центрэнерго". Кроме того, Порошенко обвинили в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском". Также проверяются заявления о незаконном завладении телеканалом "Прямой", отмывании средств и неуплате налогов.

В апреле на Украине прошел второй тур президентских выборов. Главой государства стал Владимир Зеленский.

