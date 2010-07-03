Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований

Фото: ТАСС/Михаил Палинчак

Бывший президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований, передает ТАСС.

В прямом эфире телеканала "112 Украина" бывший украинский лидер заявил, что ни он, ни его представители не получали никаких приглашений, но он все же решил прийти, перенеся запланированную международную встречу.

Изначально Порошенко вызывали на 17 июля, но он сослался на необходимость присутствовать на заседании Европарламента в Страсбурге. 24 июля бывший президент явился в ГБР. В его партии "Европейская солидарность" сообщили, что "следователи оказались неподготовленными к общению". При этом директор ГБР Роман Труба отметил, что Порошенко ожидают на допрос 25 июля, и выразил недоумение просьбой политика перенести все на день раньше.

Отмечается, что Порошенко предъявлено сразу несколько обвинений. Среди них значатся злоупотребление служебным положением, государственная измена, неуплата налогов, попытка узурпации судебной власти, легализация преступных доходов и "факт незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде". При этом одно из дел связано с киевским заводом "Кузница на Рыбальском" – это один из крупнейших активов экс-главы государства. СМИ писали, что Порошенко фиктивно продал завод бизнесмену Сергею Тигипко.