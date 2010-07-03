Порошенко заявил о первом шаге для признания Крыма российским в Европе

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Петр Порошенко заявил, что в Европе сделали первый шаг для признания Крымского полуострова российским. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Бывший украинский лидер заявил, что возвращение России в ПАСЕ является первым шагом к "снижению санкционного давления". Он признался, что Украина стремительно добивалась продления антироссйских санкций, добавив, что для них это было весьма не просто.

Порошенко также выразил надежду, что на следующей сессии ПАСЕ украинская делегация сможет принимать скоординированную с партнерами позицию, чтобы не допустить снятие санкций, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Делегацию РФ в ПАСЕ лишили права голоса в апреле 2014 года из-за ситуации с Крымом. В ответ Россия отказалась работать на таких условиях и в 2016-2018 годах не направляла заявку на подтверждение своих полномочий.

26 июня ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме без санкций. За принятие резолюции проголосовали 116 парламентариев, против высказались 62, 15 воздержались. Как пояснил глава группы Объединенных европейских левых в ПАСЕ, представитель Нидерландов Тини Кокс, "Россия остается в ПАСЕ как полноценный участник, без всяких ограничений".

