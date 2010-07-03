Порошенко заявил о первом шаге для признания Крыма российским в Европе

Петр Порошенко заявил, что в Европе сделали первый шаг для признания Крымского полуострова российским. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Бывший украинский лидер заявил, что возвращение России в ПАСЕ является первым шагом к "снижению санкционного давления". Он признался, что Украина стремительно добивалась продления антироссйских санкций, добавив, что для них это было весьма не просто.
Порошенко также выразил надежду, что на следующей сессии ПАСЕ украинская делегация сможет принимать скоординированную с партнерами позицию, чтобы не допустить снятие санкций, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Делегацию РФ в ПАСЕ лишили права голоса в апреле 2014 года из-за ситуации с Крымом. В ответ Россия отказалась работать на таких условиях и в 2016-2018 годах не направляла заявку на подтверждение своих полномочий.
26 июня ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме без санкций. За принятие резолюции проголосовали 116 парламентариев, против высказались 62, 15 воздержались. Как пояснил глава группы Объединенных европейских левых в ПАСЕ, представитель Нидерландов Тини Кокс, "Россия остается в ПАСЕ как полноценный участник, без всяких ограничений".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.