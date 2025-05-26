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26 мая, 09:43

Происшествия

Движение поездов в Белгородской области восстановлено после взрыва

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Движение поездов восстановлено и осуществляется в соответствии с графиком после взрыва, который произошел на одном из участков железной дороги в Белгородской области. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

В ЮВЖД уточнили, что после случившегося схода состава не произошло.

О том, что железнодорожный состав наехал на заложенное под рельсами в Белгородской области взрывное устройство, стало известно вечером в воскресенье, 25 мая. После этого произошел взрыв.

В результате никто не пострадал. Однако повреждения получила контактная сеть. Для ликвидации последствий взрыва был сформирован оперштаб.

В связи с ЧП движение электричек временно было приостановлено. По этой причине были задержаны два поезда: пассажирский № 392 Валуйки – Курск и пригородный № 6715 Старый Оскол – Валуйки.

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