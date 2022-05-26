МВД подтвердило проведение обысков у сотрудников РАНХиГС

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Министерство внутренних дел РФ подтвердило проведение обысков у сотрудников РАНХиГС в рамках уголовного дела бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой, они доставлены на допрос как свидетели, говорится в телеграм-канале ведомства.

"МВД России подтверждает факт проведения обысков оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве у трех сотрудников РАНХиГС. Они, а также еще двое работников образовательной организации доставлены в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве для допросов в качестве свидетелей", – отмечается в сообщении.

До этого проведение следственных мероприятий в отношении некоторых бывших и нынешних сотрудников вуза подтвердили и в самом РАНХиГС.

Ранее в средствах массовой информации появились данные о том, что у восьми бывших и действующих сотрудников вуза, в том числе у экс-главы ФИРО Максима Дулинова и его заместителя, прошли обыски. Сообщалось, что они проводились в рамках дела экс-замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой.

Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей в конце сентября 2021 года. В 2019 году она добилась выделения ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" бюджетных средств, предназначенных для реализации госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего" и нацпроекта "Образование", однако деньги были похищены.

Позднее Раковой предъявили еще одно обвинение в мошенничестве. Ущерб по новому эпизоду уголовного дела оценивается более чем в девять миллионов рублей. В октябре 2021 года суд отправил бывшую чиновницу под стражу, позже арест неоднократно продлялся. Согласно последнему решению, она пробудет в СИЗО до 6 июня 2022 года.