Очевидец рассказал подробности пожара в жилом доме в Раменском

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Очевидец пожара после взрыва в пятиэтажке в Раменском в Московской области Михаил Водяницкий рассказал подробности случившегося. По его словам, в момент ЧП вещи в доме зашатались.

"Мы дома находились, услышали взрыв. Все содрогнулось. Если бы был телевизор, не должно же так взрываться, это была как будто маленькая бомба. Думал, что машина или в магазине что-то произошло. Выглянул в окно и увидел, что идет дым из окна соседней квартиры", – рассказал мужчина.

По его словам, дым стал быстро просачиваться в квартиру. Затем он вызвал пожарных, которые приехали за 3–5 минут. По словам Михаила, спасатели сразу стали эвакуировать жителей.

"Мы с другом прижали полотенца ко рту, квартиру заперли и вышли. Со мной по соседству живет бабушка, ее тоже вывели. С ней все хорошо, ее сопровождали пожарные", – добавил мужчина.

В четверг, 26 мая, в жилом многоквартирном доме в Раменском произошел взрыв, после которого вспыхнул пожар. Возгорание удалось оперативно локализовать. Здание не получило серьезных повреждений.

Пожарным удалось эвакуировать 10 человек, в том числе троих детей. Двое детей и пять взрослых получили травмы, еще один человек погиб.

По данным СК РФ, вероятной причиной пожара стала неисправность бытового прибора. Специалистам предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать оценку исполнению требований федерального законодательства.

