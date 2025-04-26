Число погибших при взрыве в порту на юге Ирана выросло до 14

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Число погибших при взрыве в порту Бендер-Аббас на юге Ирана выросло до 14, заявил глава МВД государства Эскандер Моамени. Об этом сообщает SNN.

Взрыв прогремел в порту на складе опасных грузов и химикатов в субботу, 26 апреля, из-за возгорания резервуара с топливом. СМИ писали, что взрыв был слышан на острове Кешм, который находится в 20 километрах от порта.

По последним данным, в результате инцидента 752 человека пострадали. Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил соболезнования жертвам и пострадавшим. Он сообщил, что инициировал расследование ситуации и причин произошедшего.

В связи с произошедшим власти страны объявили в Бендер-Аббас 27 апреля выходным днем для университетов, школ и административных учреждений.