Столетние человеческие останки обнаружили на стадионе "Торпедо" в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Человеческие останки возрастом около 100 лет нашли на стадионе московского "Торпедо" во время реконструкции, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Накануне около 17:00 рабочие откопали череп и кости. Предварительно, давность смерти – около 100 лет", – заявили в полиции.

В настоящее время останки отправили на экспертизу.

Ранее человеческие кости обнаружили в здании в центре Москвы при проведении работ. Сейчас по данному факту проводится следственная проверка.

До этого в Дагестане при строительных работах также нашли скелетированные останки. Как установили следователи, их возраст составляет около 90 лет.