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12:16

Происшествия

Человеческие кости обнаружили в здании в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

При проведении работ в здании в центре Москвы нашли скелетированные останки. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале Следственного комитета столицы.

Человеческий скелет обнаружили во время работ в здании на улице Малая Никитской. По данному факту проводится доследственная проверка. Сейчас следователи опрашивают очевидцев, в ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в Москве таможенники обнаружили человечески череп в посылке, отправленной в США. В декларации указано, что отправитель занимается анатомической деятельностью и пересылает пластиковую модель. Однако следователи считают череп настоящим, а не искусственным.

В феврале в Дагестане во время строительных работ также нашли останки человека. Следователи установили, что возраст останков составляет около 90 лет.

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