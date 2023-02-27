Человеческие останки обнаружили на берегу Каспийского моря в Дагестане

Фото: телеграм-канал "112"

Человеческие захоронения нашли на пляже в Дагестане во время строительных работ. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что на пляже Джами, расположенном на берегу Каспийского моря рядом с Махачкалой, нашли человеческие кости. Правоохранителям направили сообщения об обнаруженных останках. В МВД поделились, что информация об этом будет отправлена в заинтересованные ведомства.

Между тем в пресс-службе СУ СК по Дагестану прокомментировали ситуацию, отметив, что по факту обнаружения костей организована проверка.

"Предварительно, останки 30-х годов XX века", – поделились следователи.

Ранее сообщалось, что в Выборге недалеко от площадки для выгула собак обнаружили две отрубленные человеческие ноги. Останки нашли около девяти часов утра в четверг, 16 февраля, в районе Аннинских высот.

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