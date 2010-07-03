Пожар на заводе "Красмаш" охватил 24 тысячи кв. метров

Площадь пожара в одном из корпусов ракетного завода "Красмаш" в Красноярске выросла до 24 тысяч квадратных метров, передает РИА Новости

Возгорание привело к обрушению кровли холодильного цеха. Пожару присвоили четвертый ранг сложности. При этом он не может перекинуться на другие объекты предприятия. Жертв и пострадавших нет.

Как объяснил начальник пресс-службы краевого главка МЧС Александр Якимов, мазут, который находится поверх крыши горящего здания, придает дыму черный цвет.

На странице красноярской администрации в соцсети "ВКонтакте" сказано, что предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе в районе пожара не обнаружена. При этом жителям ближайших районов посоветовали не открывать окна.

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Корпус завода, где делают межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", идущие на смену "Воеводе", а также модули разгонного блока для ракет "Зенит" и "Протон", загорелся 26 апреля.

Почти сразу огонь распространился на пять тысяч квадратных метров. Ранее сообщалось, что огонь тушат 38 человек и девять автоцистерн.