Погибших и пострадавших на заводе "Красмаш" нет – МЧС

При пожаре в одном из корпусов красноярского завода "Красмаш" никто не пострадал. Об этом сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС.
"Погибших и пострадавших нет", – заявил глава пресс-службы ГУ МЧС по Красноярскому краю Александр Якимов.
Ранее сообщалось, что на территории ракетного завода "Красмаш" вспыхнул пожар. Площадь возгорания достигла пяти тысяч квадратных метров. Пожару присвоили четвертый уровень сложности. Частично обрушилась кровля одного их корпусов.
По данным МЧС РФ, в тушении принимают участие 70 пожарных и 25 единиц техники. Как сообщили очевидцы, дым окутал полгорода. Однако в Роскосмосе заверили, что угрозы другим зданиям и сооружениям завода нет.
"Красмаш" ("Красноярский машиностроительный завод") – ведущий российский изготовитель баллистических ракет для подводных лодок и модулей разгонного блока для ракет-носителей "Зенит" и "Протон". В частности, согласно данным открытых источников, предприятие занимается производством новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
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