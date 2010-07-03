Площадь пожара на заводе "Красмаш" достигла 5 тысяч кв. метров

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Площадь пожара на территории завода "Красмаш" в Свердловском районе Красноярска достигла 5 тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Тушение пожара происходит по четвертому номеру сложности из пяти.
Ранее стало известно, что крыша одного из корпусов крупного оборонного завода "Красмаш" вспыхнула в Красноярске. К тушению пламени привлекли 38 человек и девять автоцистерн. По словам очевидцев, дым окутал половину города. В Роскосмосе объявили, что пожар не угрожает зданиям и сооружениям завода. Судя по появившимся в социальных сетях видеозаписям, горит цех, расположенный на проспекте имени газеты "Красноярский рабочий", 29.
Сведений о пострадавших пока не поступало.
АО "Красмаш" ("Красноярский машиностроительный завод") является основным российским изготовителем баллистических ракет для подводных лодок, а также базового модуля разгонного блока для ракет-носителей "Зенит" и "Протон".
По данным открытых источников, предприятие занимается производством новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". В свое время на заводе изготовили факелы для Олимпиады 2014 года в Сочи и Универсиады-2019.
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