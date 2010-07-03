Площадь пожара на заводе "Красмаш" достигла 5 тысяч кв. метров

Фотогалерея Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 7

Площадь пожара на территории завода "Красмаш" в Свердловском районе Красноярска достигла 5 тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Тушение пожара происходит по четвертому номеру сложности из пяти.

Ранее стало известно, что крыша одного из корпусов крупного оборонного завода "Красмаш" вспыхнула в Красноярске. К тушению пламени привлекли 38 человек и девять автоцистерн. По словам очевидцев, дым окутал половину города. В Роскосмосе объявили, что пожар не угрожает зданиям и сооружениям завода. Судя по появившимся в социальных сетях видеозаписям, горит цех, расположенный на проспекте имени газеты "Красноярский рабочий", 29.

Сведений о пострадавших пока не поступало.

АО "Красмаш" ("Красноярский машиностроительный завод") является основным российским изготовителем баллистических ракет для подводных лодок, а также базового модуля разгонного блока для ракет-носителей "Зенит" и "Протон".

По данным открытых источников, предприятие занимается производством новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". В свое время на заводе изготовили факелы для Олимпиады 2014 года в Сочи и Универсиады-2019.