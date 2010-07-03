Ракетный завод "Красмаш" загорелся в Красноярске

Фото: телеграм-канал Readovka

Крыша одного из корпусов крупного оборонного завода "Красмаш" вспыхнула в Красноярске, передает краевой главк МЧС.

К тушению пламени привлекли 38 человек и девять автоцистерн. По словам очевидцев, дым окутал полгорода.

В Роскосмосе уже заявили, что пожар не угрожает зданиям и сооружениям завода.

Предприятие производит межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", идущие на смену "Воеводе". Там же делают модули разгонного блока для ракет "Зенит" и "Протон".

