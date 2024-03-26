Московская авиабригада помогла воссоединиться супругам, пострадавшим в теракте

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Сотрудники столичной авиамедицинской бригады помогли воссоединиться семейной паре после теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявил врач бригады Павел Бобылев.

Он уточнил, что супруги потеряли друг друга во время эвакуации из концертного зала. По его словам, сначала бригада эвакуировала первых двух пострадавших, а потом вернулась на место.



"К этому моменту наша наземная бригада подготовила нам для медэвакуации мужчину, пострадавшего от угарного газа, дыма, получившего ожоги. Мы разместили пациента в вертолете, и он умолял найти его жену", – добавил Бобылев.

Мужчина заявил, что его супруга находится где-то рядом, а также то, что он не может лететь и "не может жить", если их не эвакуируют вместе. Женщину действительно обнаружили неподалеку.

"Удалось ее разыскать и разместить в вертолете", – сказал врач.

В результате у эвакуированной супружеской пары даже улучшилось общее состояние, подчеркнул он. Пациентов доставили в институт Склифосовского, где их встретила реанимационная бригада. Сейчас они уже выздоравливают, уточнил Бобылев.

Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Четверо неизвестных с оружием в руках открыли огонь по посетителям, а потом подожгли здание. Всего в рамках уголовного дела были задержаны 11 человек, включая участников атаки.

Их уже отправили в СИЗО, позднее суд арестовал еще троих подозреваемых, а также заключил под стражу восьмого фигуранта. Общее число погибших в результате теракта составляет 139 человек.