Силовики пресекли теракт в пункте приема гумпомощи в Самарской области

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Сотрудники ФСБ пресекли в Самарской области теракт, который готовил пособник запрещенной в РФ террористической украинской организации "Русский добровольческий корпус" (РДК) в пункте приема гуманитарной помощи волонтерской организации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

В службе уточнили, что злоумышленник 1994 года рождения погиб при задержании. Он действовал по указанию куратора, добавили в ФСБ.

Мужчина заранее изъял из схрона изготовленное им СВУ, чтобы подорвать его в здании пункта приема гумпомощи, продолжили в ведомстве, добавив, что во время задержания произошел самоподрыв взрывчатки. В силовых структурах указали, что злоумышленник получил травмы, несовместимые с жизнью. Среди местных жителей и сотрудников органов безопасности никто не пострадал.

22 марта стало известно, что ФСБ задержала семерых жителей Москвы, которые являются сторонниками РДК. Силовики выяснили, что они поддерживали контакты с организацией, действующей в составе вооруженных формирований Украины против ВС РФ.

Злоумышленники были намерены создать группировку для осуществления насильственных акций в отношении правоохранительных органов, военнослужащих и иностранцев, добавили в ФСБ.