Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Омске

Фото: МЧС России

Открытое горение на складе с пластиком в Омске было ликвидировано. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает РИА Новости.

"В 2:15 мск на месте пожара в Омской области объявлена ликвидация открытого горения", – заявил собеседник агентства.

На данный момент проводится поливка и разборка конструкций.

Пожар вспыхнул в производственном здании в Советском округе города Омска на площади в 3,5 тысячи квадратных метров в ночь на 26 марта. Пожарным удалось локализовать возгорание. В тушении пожара были задействованы 65 человек и 16 единиц техники.

О пострадавших не сообщалось.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на заводе "Фрегат" в Воскресенске. Огонь охватил металлический цех аккумуляторов, возгорание удалось локализовать на площади 100 квадратных метров.

До этого пожар произошел в многоквартирном жилом доме 1899 года постройки в Самаре. Площадь возгорания составила 1 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате ЧП не было.



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