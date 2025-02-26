Локальный режим ЧС введен в поселке под Новороссийском после атаки БПЛА

Фото: 123RF/tsuneo

Локальный режим ЧС введен в поселке Верхнебаканском под Новороссийском после атаки беспилотников, сообщили в телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.

Его ввели для помощи в восстановлении имущества, так как обломки упавшего украинского дрона повредили газовую трубу в населенном пункте, уточнили в ведомстве. Из-за этого началось возгорание. К данному моменту открытый огонь потушен.

Также происшествие привело к выбитым окнам в расположенном рядом частном доме. При этом, как уточнили в оперштабе, пострадавших в результате ЧП нет. В данный момент на месте работают специальные службы.

Вместе с тем режим беспилотной опасности начал действовать в Северной Осетии и других регионах Северо-Кавказского федерального округа. По словам главы региона Сергея Меняйло, все силы были переведены в режим повышенной готовности, а оперштаб начал работу в круглосуточном режиме.

Кроме того, за минувшую ночь дежурные средства ПВО ликвидировали 128 беспилотных летательных аппаратов Украины над российскими регионами. Из них 83 беспилотника были уничтожены в небе над Краснодарским краем. Еще 30 БПЛА российские бойцы перехватили над Крымом.

Также 8 беспилотников сбиты над Азовским морем и 5 – над Черным морем. По 1 БПЛА удалось ликвидировать над Курской и Брянской областями.