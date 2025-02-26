Режим опасности БПЛА введен в Северной Осетии и других регионах СКФО

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Режим беспилотной опасности введен в Северной Осетии и других регионах Северо-Кавказского федерального округа. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

В связи с этим глава региона попросил сохранять спокойствие и доверять только информации из официальных источников.

Меняйло уточнил, что на данный момент все силы были переведены в режим повышенной готовности, а оперштаб начал работу в круглосуточном режиме.

В ночь на 26 февраля было уничтожено около 128 украинских дронов над российскими регионами. В Минобороны РФ заявили, что 83 БПЛА были ликвидированы над Краснодарским краем, а еще 30 беспилотников – над Крымом. Также 8 дронов были сбиты над Азовским морем и 5 над Черным морем. По одному БПЛА удалось перехватить над Курской и Брянской областями.

В результате атак в нескольких районах Краснодарского края были повреждены жилые дома. Например, в селе Джигинка под Анапой обломки БПЛА рухнули рядом с частным домом. Из-за этого была повреждена хозпостройка.

