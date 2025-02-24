Пожар произошел на предприятии в Рязанской области после падения обломков БПЛА

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Рязанской области произошел пожар на предприятии после падения обломков украинского БПЛА. Об этом заявил губернатор региона Павел Малков в своем телеграм-канале.

По предварительным данным губернатора, никто в результате ЧП не пострадал. На месте произошедшего в настоящее время работают оперативные службы. Кроме того, специалисты оценивают ущерб.

Ранее министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 24 февраля над регионами России были сбиты 22 украинских БПЛА. По данным Минобороны, 16 БПЛА были ликвидированы над Орловской областью, 3 – над Брянской областью, 2 – над Рязанской и 1 – над территорией Республики Крым.