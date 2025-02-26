26 февраля, 06:45Происшествия
Движение затруднено на 81-м км МКАД из-за аварии
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
ДТП произошло на внутренней стороне 81 километра МКАД, в районе съезда № 82. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
На место уже прибыли оперативные городские службы. Обстоятельства аварии, а также информация о возможных пострадавших уточняются.
В Дептрансе предупредили, что движение в районе ДТП затруднено. Водителей призвали заранее выбирать пути объезда.
Ранее водитель такси погиб в результате столкновения с большегрузом на 56-м километре МКАД. В больницу также была доставлена пассажирка такси. Прокуратура устанавливает причины ДТП.
Еще одно ДТП произошло в ТиНАО, где женщина на автомобиле сбила 12-летнюю девочку на пешеходном переходе. В результате девочку отбросило на другой автомобиль, следовавший во встречном направлении. После аварии ребенка госпитализировали.
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