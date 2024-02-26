Два ребенка пострадали при обстреле ВСУ села Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два ребенка пострадали при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, ранения получили мальчики 10 и 11 лет. У одного ребенка осколочное ранение ноги, у другого – контузия. Бригады скорой помощи доставляют их в детскую областную больницу, детям уже оказывается необходимая медпомощь, добавил он.

Кроме того, продолжил Гладков, при атаке пострадал многоквартирный трехэтажный дом. В нем выбиты пять окон, также посечена одна легковушка. Подворовой обход территории продолжается, на месте работают оперативные службы, заключил он.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате обстрела центра Донецка со стороны украинской армии. Предварительно, ВСУ использовали для обстрела 155-миллиметровые снаряды.

До этого мэр Горловки Иван Приходько рассказал о раненных в результате обстрела со стороны ВСУ. По его информации, атаке подверглись улицы Готвальда и Чкалова. Он призвал жителей быть осторожными.

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