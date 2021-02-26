Водитель такси сбил пешехода на Большой Никитской улице

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В центре Москвы водитель такси наехал на пешехода, сообщает Дептранс в своем Telegram-канале.

ДТП произошло на Большой Никитской улице в районе дома 17. Информация о состоянии пострадавшего в настоящее время уточняется.

В ведомстве подчеркнули, что движение в сторону Моховой улицы осуществляется по полосе встречного движения.

Ранее водитель автомобиля каршеринга сбил женщину в районе Нагатинский Затон на юге Москвы и скрылся с места ДТП. Пострадавшая была госпитализирована с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга", "закрытая черепно-мозговая травма", "ушибленная рана затылка", "перелом лодыжки".