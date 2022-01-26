Тела двух человек нашли в запертой квартире в Бирюлеве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тела двух человек обнаружили в квартире на юге Москвы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах города.

По имеющейся информации, трупы обнаружили в запертой квартире в столичном районе Бирюлево. Источник уточнил, что дверь в квартиру пришлось вскрывать спасателям.

В данный момент на месте происшествия находятся полицейские. Причины случившегося выясняются.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины в Томской области. Труп мужчины 1962 года рождения был найден в воскресенье, 31 октября, в селе Молчаново Молчановского района.

По информации СМИ, погибший являлся судьей в отставке.