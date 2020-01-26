Депздрав Москвы: коронавирус у туристов из Китая не обнаружен

Фото: TASS/Vincent Yu/AP

У госпитализированных в Москве китайских туристов не обнаружено коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

"Все туристы обследованы. У всех лабораторный тест на наличие 2019-CoV является отрицательным", – уточняется в сообщении.

По словам врачей, в больнице останется только одна пациентка, у которой обнаружили грипп вируса А. Все остальные туристы перейдут на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

Накануне из столичного отеля с высокой температурой были госпитализированы граждане Китая. Инцидент произошел в одной из гостиниц в Войковском районе.

Ранее на рейсе Пекин – Москва стало плохо 13-летнему мальчику из Китая. Опасения на коронавирус не подтвердились. Также не выявили заболевания и у пятерых китайских студентов, которых ранее госпитализировали в Иркутске.

В России созданы два средства для обнаружения коронавируса 2019-nCoV. По данным Роспотребнадзора, заболевших новым типом пневмонии среди россиян выявлено не было.

В воскресенье число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тысячи человек, 56 пациентов умерли. Более половины всех случаев были зафиксированы в провинции Хубэй, которая является очагом распространения заболевания.

