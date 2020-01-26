Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

10:15

Депздрав Москвы: коронавирус у туристов из Китая не обнаружен

происшествия город медицина

Фото: TASS/Vincent Yu/AP

У госпитализированных в Москве китайских туристов не обнаружено коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

"Все туристы обследованы. У всех лабораторный тест на наличие 2019-CoV является отрицательным", – уточняется в сообщении.

По словам врачей, в больнице останется только одна пациентка, у которой обнаружили грипп вируса А. Все остальные туристы перейдут на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

Накануне из столичного отеля с высокой температурой были госпитализированы граждане Китая. Инцидент произошел в одной из гостиниц в Войковском районе.

Ранее на рейсе Пекин – Москва стало плохо 13-летнему мальчику из Китая. Опасения на коронавирус не подтвердились. Также не выявили заболевания и у пятерых китайских студентов, которых ранее госпитализировали в Иркутске.

В России созданы два средства для обнаружения коронавируса 2019-nCoV. По данным Роспотребнадзора, заболевших новым типом пневмонии среди россиян выявлено не было.

В воскресенье число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тысячи человек, 56 пациентов умерли. Более половины всех случаев были зафиксированы в провинции Хубэй, которая является очагом распространения заболевания.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика