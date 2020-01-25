Коронавирус у госпитализированных в Иркутске студентов не подтвердился

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

У студентов Байкальского государственного университета, уроженцев Китая, подозрения на коронавриус не подтвердились. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Отмечается, что результаты анализов у всех граждан КНР оказались отрицательными, новый тип пневмонии у них диагностирован не был.

"Это подтвердили исследования, которые повторно были сделаны в лаборатории Новосибирска", – говорится в сообщении.

В настоящее время все пациенты уже идут на поправку, в ближайшее время они будут выписаны из больницу. Карантин в общежитии университета был снят.

Ранее сообщалось о том, что пятеро студентов были госпитализированы в Иркутске с подозрением на коронавирус. Предполагалось, что у них грипп типа А, однако медики проверили возможное наличие болезни, вызванной китайским вирусом.

Также сегодня специалисты обследовали 13-летнего мальчика в столице, который прилетел из Пекина. На борту у него поднялась высокая температура, после приземления он был передан в руки медиков. В итоге коронавирус у ребенка выявлен не был.

Вспышка заболеваний новым типом пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань. Число заболевших уже приближается к 1,4 тысячи человек, 26 стали жертвами болезни.