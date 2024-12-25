Пожилая женщина погибла в Белгородской области, защищая внука во время атаки ВСУ

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Пожилая женщина погибла в Белгородской области, закрыв своим телом внука во время атаки украинских войск. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, передает "Радио 1".

По словам главы Белгородской области, трагедия произошла еще 30 декабря 2023 года. По его словам, женщина проявила невероятную храбрость и самоотверженность, спасая жизнь ребенка.

"К сожалению, она не выжила в результате обстрела", – добавил он.

Гладков рассказал, что сын погибшей Михаил работал тренером по футболу, а позже присоединился к добровольческому отряду "Барс – Белгород".

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны РФ ликвидировали 59 дронов ВСУ над российскими регионами. 26 БПЛА сбиты над территорией Белгородской области, 23 – над территорией Воронежской области, по три БПЛА – над территориями Курской, Брянской и Тамбовской областей, и один – над акваторией Азовского моря", – уточняется в публикации.

Между тем в ночь на 24 декабря дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника над Ростовской и Воронежской областями.