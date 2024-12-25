Два украинских БПЛА уничтожены над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских БПЛА самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", – написал он.

Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте происшествий.

Ранее, в ночь на 22 декабря, российские военные уничтожили над регионами страны 42 украинских БПЛА. 8 дронов были сбиты над Ростовской областью, 20 удалось перехватить над Орловской областью, 8 сбили над Брянской областью, еще 5 уничтожили над Курской областью и 1 – над Краснодарским краем.

До этого средства ПВО России уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над акваторией Азовского моря.

