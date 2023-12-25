Не менее 60 человек погибли при ударе Израиля по лагерю беженцев в центре Газы

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По меньшей мере 60 человек погибли в результате удара Израиля по лагерю беженцев "Аль-Магази" в центральной части сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя отделения Минздрава в Газе Ашрафа аль-Кудра.

Он добавил, что число погибших, скорее всего, увеличится в дальнейшем. Аль-Кудра назвал геноцидом израильские обстрелы в переполненном жилом квартале сектора Газа.

По последним данным, число жителей сектора Газа, погибших с 7 октября в результате ударов Израиля, превысило 20,4 тысячи. Более 54 тысяч человек числятся пострадавшими.

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия расширит военные операции в секторе Газа, поскольку это единственный способ уничтожить боевиков радикальной палестинской группировки ХАМАС и освободить заложников.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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