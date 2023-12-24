Захарова заявила, что детям Газы нужно помогать действиями, а не словами

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Россия оказывает палестинскому населению в Газе гуманитарную и политическую поддержку, которая не носит формального характера. Об этом в интервью арабскому телеканалу Al Mayadeen заявился официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, политическая помощь Москвы на международной арене и в Совете Безопасности ООН направлена на разрешение кризиса в секторе Газа.

"Детям Газы нужно помогать действиями, а не словами", – заявила Захарова.

23 декабря член руководства палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан позитивно оценил действия делегации России в ходе дискуссий в Совете Безопасности ООН и голосования по проекту резолюции о гуманитарном перемирии в секторе Газа.

По его словам, "ХАМАС ценит ответственную позицию российской делегации, которая стремилась внести поправки в проект, способствующие прекращению израильской агрессии в анклаве".

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Военнослужащие ЦАХАЛ в ответ на это начали операцию "Железные мечи". С момента эскалации конфликта в секторе Газа погибло 20,4 тысячи человек.