Израиль расширит военные операции в секторе Газа

Фото: AP Photo/Ariel Schalit

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширит военные операции в секторе Газа, поскольку это единственный способ уничтожить боевиков ХАМАС и освободить заложников. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РИА Новости.

По его словам, война продолжится до полной победы над ХАМАС.

"Это единственный способ вернуть наших похищенных, уничтожить ХАМАС и гарантировать, что Газа больше не будет угрозой для Израиля", – сказал он.

Нетаньяху добавил, что операция займет время, но страна полна решимости сражаться до конца. С его слов, Израиль намерен добиваться победы, но цена этого – жизнь солдат.

Ранее аргентинский президент Хавьер Милей сообщил, что движение ХАМАС могут внести в список террористов. Он отметил, что сейчас правительство страны работает над этим вопросом.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля ракеты. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств