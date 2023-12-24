Аргентина планирует внести ХАМАС в список террористов

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Новые аргентинские власти могут внести радикальную палестинскую организацию ХАМАС в перечень террористических. Об этом президент Аргентины Хавьер Милей написал в соцсети X.

По его словам, правительство в настоящее время работает над этим вопросом. Так Милей ответил на сообщение другого пользователя, который написал, что у евреев, которые проживают в Аргентине, "есть рождественское желание, чтобы ХАМАС была включена в список террористических организаций".

Милей стал новым президентом Аргентины 10 декабря. В рамках своей программы он сообщал, что считает приоритетными союзниками для страны США и Израиль.

Ранее Милей подписал документ о более чем 300 реформах по либерализации экономики. Указы должны будут пройти обсуждение в парламенте страны. По словам аргентинского лидера, реформы необходимы для начала реструктуризации государства, возвращения Аргентине свободы.