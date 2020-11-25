Захватившего детей в Петербурге мужчину арестовали

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Взявший в заложники шестерых детей в Санкт-Петербурге мужчина арестован на два месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

"Колпинский районный суд избрал Бельтюкову меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры – по 23.01.2021 года", – сообщили в пресс-службе.

Мужчине предъявлено обвинение по статье "Незаконное лишение свободы". Специалисты намерены провести экспертизу, которая позволит оценить его психологическое состояние на момент ЧП.

Накануне в полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что муж выгнал ее из квартиры, забаррикадировался и удерживает в квартире шестерых детей. Позже мужчина покинул квартиру и сдался. Из квартиры были выведены все дети, которых злоумышленник удерживал.

Сообщалось, что мужчина на протяжении нескольких лет состоял на учете в психоневрологическом диспансере. За две недели до инцидента его доставили в больницу, поскольку у него наблюдалось пограничное состояние.

Представитель Колпинского района города Надежда Осипова рассказала, что семья захватчика переехала в Петербург два года назад из Архангельской области. Дети занимались в социально-реабилитационном центре, получали помощь как малообеспеченные.