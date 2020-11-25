Петербуржцу, державшему детей в заложниках, предъявили обвинение

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Мужчине, который удерживал шесть детей в квартире в пригороде Петербурга, в Колпине, предъявили обвинение в незаконном лишении свободы. Об этом сообщили в городском управлении СК РФ.

"В Санкт-Петербурге мужчине предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы шестерых детей", – говорится в сообщении.

Назначен ряд исследований, в числе которых будет проведена экспертиза для оценки состояния мужчины в момент происшествия. Следствие будет добиваться в суде его заключения в СИЗО на время расследования.

Во вторник, 24 ноября, в полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что муж выгнал ее из квартиры, забаррикадировался и удерживает в квартире шестерых детей.

Позже мужчина покинул квартиру и сдался. Также из квартиры были выведены все дети, которых злоумышленник удерживал.

Сообщалось, что мужчина на протяжении нескольких лет состоял на учете в психоневрологическом диспансере. За две недели до инцидента его доставили в больницу, поскольку у него наблюдалось пограничное состояние.