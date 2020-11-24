Омбудсмен рассказала о состоянии детей, которых держали в заложниках в Петербурге

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Шестеро детей, которых отец удерживал в заложниках в квартире в Петербурге, сейчас находятся в больнице. Их здоровью и жизни в настоящий момент ничего не угрожает, приводит РИА Новости заявление уполномоченного при президенте по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой.

"Их обследуют врачи, дадут свои дальнейшие рекомендации. С детьми уже работают психологи, подключились местные органы опеки. Отец задержан. С матерью пока работают правоохранительные органы", – рассказала она.

24 ноября к полицейским обратилась жительница Петербурга. Она рассказала, что муж выгнал ее из квартиры, забаррикадировался и удерживает в квартире шестерых детей.

В настоящее время мужчина покинул жилье и сдался, СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело о незаконном лишении свободы.