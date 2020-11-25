Арестован подозреваемый в хищении активов московского ОАО на 600 млн рублей

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Сотрудники полиции задержали директора открытого акционерного общества по подозрению в хищении 600 миллионов рублей у департамента имущества Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Она рассказала, что в 2011 году директор ОАО, основным акционером которого являлся департамент имущества Москвы, привел организацию к фиктивной задолженности и банкротству. После этого он продал по заниженной стоимости акции аффилированной фирме.

"Акции акционерного общества по заниженной стоимости выкупила аффилированная со злоумышленником фирма и завладела объектами недвижимости, расположенными в центре Москвы. По предварительным данным, причиненный государству ущерб превысил 600 миллионов рублей", – сказала Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее главу администрации Волгодонска Виктора Мельникова заподозрили в подстрекательстве к превышению должностных полномочий. По версии следствия, в 2017 году директор местного департамента строительства по наущению главы города подписал акты о приемке работ, которые не были выполнены. В отношении него возбудили уголовное дело.

