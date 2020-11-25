Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

15:51

Арестован подозреваемый в хищении активов московского ОАО на 600 млн рублей

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции задержали директора открытого акционерного общества по подозрению в хищении 600 миллионов рублей у департамента имущества Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Она рассказала, что в 2011 году директор ОАО, основным акционером которого являлся департамент имущества Москвы, привел организацию к фиктивной задолженности и банкротству. После этого он продал по заниженной стоимости акции аффилированной фирме.

"Акции акционерного общества по заниженной стоимости выкупила аффилированная со злоумышленником фирма и завладела объектами недвижимости, расположенными в центре Москвы. По предварительным данным, причиненный государству ущерб превысил 600 миллионов рублей", – сказала Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее главу администрации Волгодонска Виктора Мельникова заподозрили в подстрекательстве к превышению должностных полномочий. По версии следствия, в 2017 году директор местного департамента строительства по наущению главы города подписал акты о приемке работ, которые не были выполнены. В отношении него возбудили уголовное дело.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать