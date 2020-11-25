Россия запросила у Польши стенограмму разговора Качиньского с братом

14:55
Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
Россия запросила у Польши стенограмму телефонного разговора президента страны Леха Качиньского с братом перед катастрофой в Смоленске в 2010 году. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в польских СМИ сообщили, что братья Качиньские созвонились по спутниковой связи незадолго до крушения президентского борта. Запись разговора включена в материалы польского уголовного дела.
"С учетом того, что данная информация требует оценки со стороны российских следственных органов, у польской стороны запрошены фонограмма и стенограмма упомянутого телефонного разговора", – заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.
Он добавил, что российское следствие по-прежнему настаивает на ошибках в действиях экипажа как причине авиакатастрофы.
В сентябре 2020 года Польша потребовала выдать стране авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с Качиньским в 2010 году. Российская сторона отказалась, так как данное требование противоречит Конституции РФ.
10 апреля 2010 года самолет Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский, его жена Мария Качиньская, польские политики, высшее военное командование и религиозные деятели. Все они погибли.
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