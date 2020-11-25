Детский сад на юге Москвы работает в штатном режиме после возгорания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Детский сад на Липецкой улице работает в штатном режиме после возгорания, сообщает Агентство "Москва".

Причиной задымления в дошкольном отделении образовательного учреждения № 935 стало короткое замыкание в лампе. В этот момент в здании находилось несколько сотрудников школы, воспитанники же дошкольных групп были на прогулке.

Отмечается, что администрация школы оперативно эвакуировала всех людей в соседнее здание. В результате ЧП никто не пострадал.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, которые обследовали здание и установили причину задымления. Дети уже вернулись в сад.

Ранее стало известно о пожаре в детском саду в районе Бирюлево. Горели детские шкафчики. Возгорание сопровождал черный густой дым. Площадь пожара, который удалось ликвидировать, составила один квадратный метр.

