В Эстонии заявили, что ЧП на газопроводе Balticconnector произошло по вине человека

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Повреждение газопровода Balticconnector и кабеля связи между Эстонией и Финляндией могло произойти по вине человека, однако точных данных пока нет, заявила эстонский премьер-министр Кая Каллас.

"Повреждения не возникли по причине какой-либо природной силы", – цитирует ее портал postimees.ee.

При этом премьер отметила, что пока у Эстонии нет точных данных о виновных в инциденте, в связи с чем невозможно что-либо утверждать или оглашать версии расследования.

Каллас уточнила, что возглавляет расследование ЧП на Balticconnector Финляндия, также привлечены эстонские эксперты. В то время как повреждение подводного кабеля расследует Эстония с привлечением финских экспертов.

О повреждении подводного телекоммуникационного кабеля между Швецией и Эстонией стало известно 17 октября. Сообщалось, что оно произошло из-за механических действий. Повреждение также связывают с инцидентами на газопроводе Balticconnector и оптико-волоконном кабеле между Финляндией и Эстонией.

Balticconnector перекрыли из-за возможной утечки 8 октября. Трубопровод сможет возобновить работу не ранее апреля 2024 года.

Финская полиция считает причастным к повреждению газопровода Китай. Там установили, что в момент инцидента около газового объекта находилось китайское судно.

