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России до сих пор не было официально предъявлено никаких обвинений о причастности к инциденту на газопроводе Balticconnector, однако на Западе звучали рассуждения соответствующего характера. Подобные выпады в Кремле считают проявлениями русофобии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Там сразу начались рассуждения, что будет, если за этим будет стоять Россия. Да, это стандартные русофобские рефлексы, с которыми мы сталкивались неоднократно", – заявил представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что Россию в произошедшем не обвиняли. В связи с этим в Кремле считают неуместными какие-либо эвентуальные рассуждения до прояснения инцидента.

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки 8 октября. Трубопровод сможет возобновить работу не ранее апреля 2024 года.

В канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте не исключили, что газопровод мог получить повреждения в результате диверсии. Глава финского центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен считает, что Balticconnector мог получить повреждение корабельным якорем.

Позже около места повреждения газопровода был обнаружен предмет, похожий на якорь. Финские правоохранители подозревают в произошедшем с газовым объектом Китай, поскольку, по их данным в момент инцидента рядом с газопроводом находилось судно страны Newnew Polarbear.

