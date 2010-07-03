В Чечне задержан участник перестрелки с пятью погибшими под Ростовом

Фото: СК РФ

В Чечне задержали одного из участников перестрелки с пятью погибшими в Орловском районе Ростовской области, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Мужчина 1974 года рождения находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей "Убийство". Его уже опросили сотрудники местной полиции и передали коллегам из Ростовской области.

Накануне Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца еще одного из подозреваемых. Он отправлен в следственный изолятор до 21 декабря.

22 октября в результате перестрелки в Ростовской области погибли пять человек. Еще двое пострадали, их госпитализировали. По данным правоохранительных органов, к стрельбе привел конфликт между жителями хутора из-за участков для выпаса скота. Уточняется, что противоречия были связаны с длительной судебной тяжбой. Возбуждено уголовное дело об убийстве.