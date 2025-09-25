ФСБ задержала сотрудника IT-компании в Мордовии по подозрению в госизмене

Фото: depositphotos/Grigorenko

Силовики задержали 39-летнего сотрудника IT-компании в Мордовии за сбор данных для военной разведки Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как пояснили в службе, местный житель, который по своей инициативе установил контакт с сотрудником ГУР Минобороны Украины, подозревается в совершении государственной измены.

"По заданию куратора подозреваемый за денежное вознаграждение добывал и посредством мессенджера Telegram передавал данные о местах расположения в регионе объектов критически важной инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Кроме того, он также передал сведения о сотруднике МВД для дальнейшей организации в отношении него заказного убийства.

Следователи возбудили уголовное дело, задержанный заключен под стражу. Сейчас идет сбор доказательств, подтверждающих причастность мужчины к иным эпизодам преступной деятельности.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в отношении сотрудника ФССП в Новосибирске. Местный житель из-за личной неприязни к органам исполнительной власти создал в соцсети сообщество, где призывал дестабилизировать службу судебных приставов. В качестве средства личной борьбы он избрал совершение терактов.

До этого спецслужбы предотвратили убийство главы предприятия оборонно-промышленного комплекса в Санкт-Петербурге. Две молодые женщины и юноша собирались взорвать его автомобиль.