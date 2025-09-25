00:15Происшествия
Средства ПВО уничтожили 11 беспилотников над Крымом и Черным морем
Фото: министерство обороны РФ
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом и акваторией Черного моря вечером 24 сентября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Вражеские дроны были ликвидированы в период с 18:00 до 23:00 по московскому времени. Власти Крыма не сообщали о каких-либо последствиях воздушной атаки.
Ранее украинские военнослужащие атаковали центр Новороссийска с помощью БПЛА. В связи с этим в городе был введен режим ЧС. В результате произошедшего погибли два человека, еще 12 пострадали.
После атаки повреждения получили 7 жилых домов, 1 гостиница и 20 машин, 3 из которых полностью сгорели. Кроме того, ущерб был нанесен офису Каспийского трубопроводного консорциума. Также загорелась кровля жилого дома на улице Шевченко. Спустя время пожар удалось потушить.
