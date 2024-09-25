"Балаково 24": похищенная под Саратовом женщина найдена мертвой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Женщину, похищенную в ночь на 23 сентября в Балакове Саратовской области, нашли мертвой, сообщает информационный портал "Балаково 24".

Тело 47-летней Натальи Алешниковой обнаружили в ее автомобиле. Смерть женщины наступила в результате насильственных действий, сказано в материале.

О пропаже женщины сообщалось в соцсетях. Говорилось, что около 22:50 двое неизвестных в темной одежде и масках схватили Алешникову, затолкали в ее автомобиль Toyota RAV4 белого цвета и увезли в неизвестном направлении. На месте происшествия нашли паспорт похищенной, а позднее – и ее мобильный телефон.

Сама она на связь не выходила. Некоторые пользователи предположили, что женщину похитили ради ее автомобиля, который она недавно выставила на продажу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности преступников и их задержание.

Ранее суд приговорил 37-летнего Ивана Демехина, обвиняемого в покушении на убийство бывшей жены, к 8,5 года колонии строгого режима. Инцидент произошел 29 апреля в торговом центре на улице Святоозерской.

В примерочной между супругами произошел конфликт на почве ревности, в результате которого мужчина нанес ножом жене множественные удары, в том числе в область шеи и головы. После этого злоумышленник скрылся с места преступления, а потерпевшая была госпитализирована и осталась жива благодаря своевременно оказанной медпомощи.

