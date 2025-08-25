ФСБ показала заминированную икону, доставленную в ведомство в Крыму

Видео: vkvideo.ru/@nakgov

Опубликовано видео заминированной бомбы, которую в здание УФСБ по Крыму и Севастополю принесла женщина, ставшая жертвой мошенников. Видео распространил Центр общественных связей (ЦОС) российского ведомства.

Согласно кадрам, силовики полностью разобрали икону. В ней было найдено взрывное устройство, состоящее из пластичного взрывчатого вещества, элементов питания, исполнительного устройства и электродетонатора. В настоящий момент бомба обезврежена.

О задержании 54-летней жительницы Волгоградской области стало известно 25 августа. Женщина была вовлечена в террористическую деятельность украинскими спецслужбами через мессенджер Telegram. Они завербовали ее обманом, пообещав вернуть потерянные из-за телефонного мошенничества деньги.

По заданию куратора она забрала у курьера икону с вмонтированным в нее самодельным взрывным устройством и принесла ее на контрольно-пропускной пункт УФСБ. При этом подрыв привел бы не только к гибели сотрудников, но и к гибели исполнительницы теракта.

