Силы ПВО за ночь сбили 21 украинский БПЛА над российскими регионами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь ликвидировали над регионами страны 21 украинский БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что 7 воздушных целей удалось уничтожить над Смоленской областью, еще 6 – в небе над Брянской областью и 3 – в Орловской. Еще 3 дрона перехвачены в столичном регионе, включая 2 беспилотника, которые летели на Москву.

Также по одному БПЛА уничтожены над Калужской и Тверской областями.

Ранее дежурные силы ПВО ликвидировали украинский дрон возле Курской АЭС. При падении беспилотник взорвался, из-за чего оказался поврежден трансформатор. Никто из людей не пострадал, радиационный фон на промышленной площадке объекта и прилегающей территории не изменялся.

